На улице Зубковой ограничат движение из-за провала грунта

26 октября в Дашково-Песочне на водопроводе произошла аварийная ситуация, сообщает пресс-служба администрации Рязани. В связи с этим на пересечении улиц Зубковой и Тимуровцев размыло грунт, и образовался провал.

В настоящее время рабочие «Водоканала» огородили место аварии.

«Специалисты будут проводить работы, связанные с разрытием на пересечении улиц Зубковой и Тимуровцев. Там ограничат движение транспорта. Проезд закроют по двум полосам движения из четырех в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

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