Рязанец, выпивая спиртное, собирал всю жизнь этикетки от выпитого

Часть оригинальной коллекции. Фото pimenovaolga2014.

pimenovaolga2014 рассказала в своем Instagram историю удивительной коллекции. Рязанец выпивал спиртное, но несколько необычно. С опустошенной бутылки снималась аккуратно этикетка, высушивалась и помещалась в альбом.

Затем на этикетке описывались все "сопутствующие" распитию обстоятельства, начиная от цены и заканчивая личным отношением к употребленному напитку. Рабочий радиозавода сначала вел летопись советского, а затем и российского алкоголя.

Когда он умер, его друзья передали столь оригинальную коллекцию в музей СССР в Рязани.

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