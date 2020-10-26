Госдума рассматривает ряд законопроектов о военной службе

Фото: РОО "Единая Россия".

В Государственной Думе проходит рассмотрение ряда законопроектов о военной службе. Содокладчиком по ним выступил Герой России, первый заместитель председателя комитета по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов.

Парламентарий от Рязанской области сообщил, что уточняются категории военнослужащих из числа педагогических работников, которым за особые личные заслуги могут присваиваться воинские звания.

«В настоящее время воинское звание за особые личные заслуги может быть присвоено только преподавателям военных вузов. Но есть военнослужащие – педагогические работники военных учебных центров. Законопроект предлагает установить для этих категорий равные возможности в присвоении им воинских званий», – пояснил депутат.

Еще один законопроект уточняет основания для предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации и в мирное время. В частности, это касается граждан, занятых постоянным уходом за одиноким родственником: отцом, матерью, женой, братом, сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, объяснил Андрей Красов.

«Оказалось, что сейчас не предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации для граждан, являющихся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры. Мы считаем, что подход к определению категорий граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации и в мирное время, должен быть один. Особенно, когда речь идет о социально незащищенных категориях», – отметил парламентарий от Рязанской области.

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