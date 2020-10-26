Скорая помощь в Рязани с трудом справляется с наплывом больных. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рязанская служба скорой медицинской помощи не справляется с наплывом из-за нагрузки, которая в разы выросла за последние две недели, сообщает ГТРК «Ока».

Ежедневно в диспетчерскую «скорой» поступают около 600 звонков, примерно 30% рязанцев жалуются на высокую температуру и проблемы с дыханием. Проблема еще и в том, что из 43 штатных бригад на дежурство заступают около 30, так как многие медики болеют сами.

«Когда подобная критическая ситуация была в Москве, то там весь выпуск института отправили работать на скорую, — рассказывает старший врач Станции скорой медицинской помощи Сергей Петров. — Мы же себе такую роскошь позволить не можем.

Напомним, ранее министр здравоохранения Андрей Прилуцкий, доложил губернатору, что в регионе есть некоторый дефицит медицинских кадров, особенно специалистов первичной помощи — врачи пожилого возраста ушли на самоизоляцию, есть и случаи заболеваний коронавирусом среди медиков (читать подробнее).

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