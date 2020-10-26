Под Рязанью мужчина насмерть забил брата из-за работающего телевизора

Следователи Рязанского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Следствие установило, что вечером 9 марта в частном доме села Семкино между двумя пьяными братьями произошла ссора - звук громко работающего телевизора, мешал спать младшему.
Вскоре бытовая ссора переросла в драку, во время которой младший брат схватил полено и несколько раз ударил им старшего по голове. От полученных травм 61-летний потерпевший скончался на месте.
Сразу после случившегося, обвиняемый вызвал скорую помощь и полицию.
В ближайшее время его судьбу решит суд.
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