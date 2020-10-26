Начались поиски исчезнувшей 30-летней рязанки с рыжими волосами.

В Рязанской области срочно разыскивают исчезнувшую 30-летнюю Екатерину Макарову, сообщает поисковый отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, женщина 22 октября ушла из дома в Рязани и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы рыжие мелированные, глаза серые.

Была одета: черная куртка, замшевые ботинки болотного цвета.

Начались поиски исчезнувшей 30-летней рязанки с рыжими волосами.

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