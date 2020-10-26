На въезде в Рязань сняли на видео фуры, груженные военными вертолетами

Вечером 25 октября на въезде в Рязань автомобилисты заметили фуры, груженные военными вертолетами, сообщается в НРВК. Соответствующее видео возле поста ДПС в Дягилеве сняли на видеорегистратор, проезжающие водители.

В комментариях один из подписчиков предположил, что вертолеты привезли в Рязань на ремонт: «Ничего странного, на ремонт привезли. В Рязани не только самолеты ремонтируют».

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