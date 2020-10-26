В больницах Рязани уменьшилось количество больных, зараженных коронавирусом

На утро 26 октября в больницах Рязанской области находятся 348 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативная группа. Это на семь человек меньше, чем сутками ранее. Из них четыре ребенка.

Состояние 68 (-7) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 251 (+1) пациент - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 29 (-1) человек, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей.

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