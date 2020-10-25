Рязанские творческие активисты провели на Введенской, 92 арт-субботник

Необычный арт-субботник. Фото Марины Романенко.

Представители творческой молодежи провели первый в истории Рязани арт-субботник. Объект был выбран не случайно - дом 92 на Введенской улице. В 1872 году здесь жил Иван Мичурин — будущий селекционер и биолог, заслуженный деятель науки и техники. Он учился в первой Рязанской мужской гимназии и поселился у своей тетки.

"Неорганизованная группировка "AuthenticRyazan" организована для доказательства того, что Рязань заслуживает звания города деревянного зодчества России" - такой пост размесили в Instagram юноши и девушки.

Неподдельный интерес окружающих. Фото Марины Романенко.

Так вот, 24 октября с 13до 17 часов у 92 дома на Введенской проходила выставка в стиле современного артхауса. В это же время звучала музыка рязанских музыкальных групп различных направлений.

Участницы арт-субботника. Фото "AuthenticRyazan".

Одна особенность: в указанном доме расположена общественная организация "Боевое братство" участников войны в Афганистане. Именно ее руководитель Александр Костров принял в арт-субботнике непосредственное участие.

- В мирное время человек должен заниматься тем, что ему нравится, реализовываться, - рассказал Костров. - Поэтому мы обеспечили музыкантов электропитанием, а стены дома разрешили использовать под экспонаты современного искусства.