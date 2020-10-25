Умерла бывшая заведующая инфекционным отделением Новомичуринской больницы

Фото: соцсети.

Вечером в воскресенье, 25 октября, редакция «Пронской газеты» в социальных сетях сообщила о том, что после продолжительной болезни умерла бывшая заведующая инфекционном отделением Новомичуринской межрайонной больницы Людмила Петровна Борисова.

- Большая потеря для всего коллектива больницы, друзей и знакомых, - выразила соболезнования главврач Наталья Черницына.

В комментариях к печальной новости жители Пронского района говорят, что ушел из жизни «хороший и светлый человек, замечательный доктор», а также выражают глубокие соболезнования родным и близким.