В пригороде Рязани силовики задержали водителя маршрутки

В мгновение ока мужчина оказался на асфальте.

В сообществе "Рязань" в социальной сети ВКонтакте появилось видео действий бойцов спецподразделения. Немного юридически безграмотно, но по сути верно, автор ролика говорит о том, что утром 24 октября в поселке Строитель предположительно сотрудники ОМОН провели силовое задержание водителя "красного автобуса" - маршрутки №88.

Констатируем, что под видео появились комментарии, полные неуместного в подобном случае сарказма.

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