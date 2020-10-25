107 за сутки - прирост зараженных коронавирусом рязанцев

107 рязанцев записаны в пассив здоровых людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 октября в регионе выявлено еще 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией - именно такую официальную информацию выдает на сей момент оперативная рабочая группа правительства Рязанской области. Темп прироста за сутки – 1,1%.

Стало быть, с начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 10114 человек. Показатель заболеваемости – 899,72 на 100 тысяч населения.

Напомним, что на региональной карте пандемии за истекшие сутки появилась еще одна точка – село Новокрасное Сапожковского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!