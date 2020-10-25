Меднаблюдение по COVID-19 осуществляется в отношении почти 3 тысяч рязанцев

Под наблюдением медиков почти 3 тысячи рязанцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативная рабочая группа правительства Рязанской области утром 25 октября сообщает, что в регионе зарегистрировано 10007 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2927 жителей Рязани и области.

К этому часу в лечебных учреждениях Рязани и области находятся 357 пациентов с COVID-19, в том числе 4 ребенка. Доктора беспокоятся за состояние 30 человек - они в тяжелом состоянии. Причем, более половины из них - 18 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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