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Коронавирус Covid-19

Меднаблюдение по COVID-19 осуществляется в отношении почти 3 тысяч рязанцев

В регионе зарегистрировано 10007 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Антон ВОХЕЧ
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Под наблюдением медиков почти 3 тысячи рязанцев.

Под наблюдением медиков почти 3 тысячи рязанцев.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативная рабочая группа правительства Рязанской области утром 25 октября сообщает, что в регионе зарегистрировано 10007 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2927 жителей Рязани и области.

К этому часу в лечебных учреждениях Рязани и области находятся 357 пациентов с COVID-19, в том числе 4 ребенка. Доктора беспокоятся за состояние 30 человек - они в тяжелом состоянии. Причем, более половины из них - 18 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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