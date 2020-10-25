В сгоревшей рязанской квартире пострадал мужчина

Пострадавший - минус работы противопожарной службы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба Главного управления МЧС Росси по Рязанской области рассказала о пожаре, случившемся минувшей ночью в Рязани. Сигнал на пульт дежурного поступил в 22:17. На пожар выехали 3 автомобиля и 10 бойцов Государственной противопожарной службы.

Выяснилось, что горела двухкомнатная квартира в панельной девятиэтажке. Огнем была повреждена всего одна комната, площадь пожара - 5 квадратных метров. Но этого оказалось достаточным, чтобы пострадал человек.

Причина пожара и ущерб в настоящий момент устанавливаются.

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