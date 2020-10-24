ХК "Рязань" потерпел поражение от аутсайдера на своем льду

Гафиулин стал непреодолимым барьером. Фото: Павел АВЕРИН

В очередном туре ВХЛ-Шелковый путь ХК "Рязань" (третья сточка в табели о рангах) принимал на своем льду ангарский "Ермак", занимавший к этому моменту 21 место в таблице регулярного чемпионата.

Неожиданно для многих подопечные Сергея Решетникова проиграли. Как считают многие, благодаря поймавшему кураж Ильясу Гафиулину - вратарю "Ермака". Стартовый натиск хозяев команда из Ангарска выдержала, а потом... Не спас в меньшинстве команду голкипер "горожан" Дмитрий Годес - 0:1.

Первая шайба оказалась в воротах "горожан". Фото: Павел АВЕРИН

Затем двойное удаление у рязанцев и... 0:2. "Ермак" и в третий раз реализовал большинство - Решетников уже проводит рокировку вратарей. Но разве повернется язык игру Дмитрия назвать провальной при таком обилии удалений? Надо было встряхнуть команду - встряхнули. Только после этого уже в ворота Даниила Чечелева влетела четвертая шайба.

Страсти разгорались на каждой точке льда. Фото: Павел АВЕРИН

Виталий Кудрин не реализует буллит за подножку, и лишь Кирилл Лебедев на 49 минуте "подсластил пилюлю2.