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Спорт

ХК "Рязань" потерпел поражение от аутсайдера на своем льду

Голкипер "Ермака" Ильяс Гафиулин отразил 20 бросков по своим воротам
Антон ВОХЕЧ
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Гафиулин стал непреодолимым барьером.

Гафиулин стал непреодолимым барьером.

Фото: Павел АВЕРИН

В очередном туре ВХЛ-Шелковый путь ХК "Рязань" (третья сточка в табели о рангах) принимал на своем льду ангарский "Ермак", занимавший к этому моменту 21 место в таблице регулярного чемпионата.

Неожиданно для многих подопечные Сергея Решетникова проиграли. Как считают многие, благодаря поймавшему кураж Ильясу Гафиулину - вратарю "Ермака". Стартовый натиск хозяев команда из Ангарска выдержала, а потом... Не спас в меньшинстве команду голкипер "горожан" Дмитрий Годес - 0:1.

Первая шайба оказалась в воротах "горожан".

Первая шайба оказалась в воротах "горожан".

Фото: Павел АВЕРИН

Затем двойное удаление у рязанцев и... 0:2. "Ермак" и в третий раз реализовал большинство - Решетников уже проводит рокировку вратарей. Но разве повернется язык игру Дмитрия назвать провальной при таком обилии удалений? Надо было встряхнуть команду - встряхнули. Только после этого уже в ворота Даниила Чечелева влетела четвертая шайба.

Страсти разгорались на каждой точке льда.

Страсти разгорались на каждой точке льда.

Фото: Павел АВЕРИН

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