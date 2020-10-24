Новые случаи коронавируса выявили в 32 точках Рязанской области

Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. 24 октября оперштаб сообщил о 99 новых случаях заражения в 32 населенных пунктах.

Если верить официальной статистике, в Рязани разом прибавилось 56 заболевших. В Скопине за минувшие сутки у 11 человек тест на COVID-19 оказался положительным.

На карте пандемии появилась еще одна точка – село Новокрасное Сапожковского района.

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим ее изменения по сравнению с 23 октября:

- Рязань - 5213 случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии (+56);

- Рязанский район – 450 (+3) (Дядьково – 38 (+1), Алеканово – 9 (+1), Вышгород – 5 (+1));

- Скопин – 295 (+11);

- Ряжск – 268 (+1);

- Касимов – 249 (+3);

- Сасово – 216 (+1);

- Новомичуринск – 169 (+1);

- Скопинский район – 169 (+4) (Успенское – 15 (+1), Свинушки – 8 (+1), Желтухинский – 4 (+1), Высокое – 3 (+1));

- Рыбновский район – 165 (+1) (Пальные – 2 (+1));

- Клепиковский район – 161 (+2) (Тума – 63 (+1), Уткино – 3 (+1));

- Касимовский район – 153 (+1) (Елатьма – 9 (+1));

- Михайлов – 114 (+1);

- Александро-Невский – 94 (+1);

- Сараевский район – 84 (+1) ( Старобокино – 2 (+1));

- Шацкий район – 65 (+1) (Черная Слобода – 17 (+1));

- Старожилово – 63 (+1);

- Сараи – 61 (+1);

- Захаровский район – 55 (+1) (Катагоща – 2 (+1));

- Спас-Клепики – 53 (+1);

- Чучково – 50 (+1);

- Чучковский район – 45 (+1) (Пертово – 12 (+1));

- Милославский район – 42 (+1) (Архангельское – 4 (+1));

- Ухолово – 35 (+1);

- Путятино – 34 (+1);

- Сапожковский район – 19 (+2) (Большая Дорога – 3 (+1), Новокрасное – 1 (+1)).