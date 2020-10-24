Директора рязанской школы, где дети получили ожоги глаз, наказали

Прокуратура опубликовала результаты проверки по факту инцидента в школе №62 города Рязани, где дети получили ожоги глаз от обеззараживателя воздуха. Пресс-служба ведомства сообщает, что по представлению прокурора на директора учебного заведения наложили дисциплинарное взыскание.

Само событие, ставшее причиной для разбирательств, произошло 9 сентября. В кабинете №31, когда там находились ученики 9 класса, работал четырехламповый бактерицидный облучатель ОБПе-300 «Азов». В результате у 10 детей диагностировали электроофтальмию легкой степени.

- Это свидетельствует о нарушениях обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части проведения противоэпидемических мероприятий по обеззараживанию воздуха с нарушением правил эксплуатации, - сделали вывод в прокуратуре.

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