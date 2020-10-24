«Какие-то гастарбайтеры»: рязанский митрополит резко высказался о здании школы №6

Митрополит публично озвучил свою позицию относительно здания школы №6 в Рязани. Кадр видозаписи из студии Рязанского епархиального радио.
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк резко высказался о здании школы №6. Вопрос о судебной тяжбе между церковью и администрацией Рязани прозвучал в эфире епархиального радио.
Напомним, разбирательство ведется в арбитражном суде. Епархия требует передать ей дом 6 по улице Семинарской. Местные власти, включая губернатора, этого делать не намерены.
Сложившуюся ситуацию митрополит назвал «парадоксальной».
- Нам в суде говорили: «Как же так, церковь владела 30 лет зданием, а школа 50». Но как можно все ставить с ног на голову? Мы какое государство строим? Какие ценности проповедуем? Мы говорим о верности закону, о необходимости традиций, основ. Но представляете, вы построили дом, прожили в нем три года, оставили, какие-то гастарбайтеры вселились, стали там жить и прожили больше трех лет. И что? - с неким раздражением ответил священник.
Служитель церкви указал на закон о возвращении имущества религиозного назначения, и заявил, что епархия действует в рамках этого закона.
- Имеем на это здание полное право. Его церковь построила для своих нужд, - сказал Марк.
В здание истец планирует вселить семинаристов. Надобность митрополит объяснил так:
- Наша семинария, вы знаете, просто в страшных условиях ютится. Ребята на двухъярусных кроватях спят. Поэтому считаю, что государство имеет все возможности, чтобы построить новое здание или разместить [школу] в каком-то другом.
СПРАВКА «КП»
Здание школы №6 построили в 1812-1816 годы для учителей и воспитанников Духовной семинарии Рязанской епархии.
В 1947 году в этом здании открылась школа № 6.
Директором школы является Татьяна Владимировна Гречанинова.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
У администрации Рязани отсуживают здание военкомата
Истец - Министерство обороны Российской Федерации (подробности).