Экс-начальнице уголовно-исполнительной инспекции Касимова уменьшили срок за взятки

Рязанский областной суд уменьшил срок экс-начальнице Касимовского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции Татьяне Пронюшкиной. После апелляции она пробудет за колючей проволокой 3 года 5 месяцев.

Экс-сотрудница ФСИН признана виновной во взяточничестве. Следствие доказало несколько фактов получения мзды на общую сумму 76 тысяч рублей.

От 4 до 30 тысяч рублей Пронюшкиной платили осужденные, чтобы она не направляла в суд представления о замене их наказания реальным или о продлении испытательного срока. Также за отдельную плату можно было не посещать УИИ.

Приговор вступил в законную силу. Пронюшкина этапирована в колонию общего режима.