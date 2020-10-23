В тяжелом состоянии по COVID-19 находятся 30 рязанцев

Врачи борются за жизнь пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативная рабочая группа сообщает о том, что на вечер 23 октября в лечебных учреждениях Рязани и области находятся 357 пациентов с COVID-19, в том числе 4 ребенка.

Состояние 77 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 250 пациентов – средней степени тяжести. Доктора беспокоятся за состояние 30 человек - они находятся в тяжелом состоянии. Причем, более половины из них - 18 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Отметим, что и Россия, и Рязанская область обновили рекорд суточного прироста. Так в стране выявлено 17 340 новых случаев COVID-19, в Рязанской области – 105. Показатель заболеваемости составляет 9,34 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 21 октября в больницах региона находилось 33 пациента в тяжелом состоянии, 20 были подключены к ИВЛ.

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