Николай Любимов ответил на вопросы о "дистанционке" и востребованных профессиях

Губернатор ратует за преимущественно живое общение ученика и педагога. Фото: сайт регионального правительства.

Дистанционные технологии должны быть дополнением к обычному процессу обучения, но не заменить его. Столь кардинальную мысль Николай Любимов высказал в ходе онлайн-встречи с активистами детского совета Российского движения школьников Рязанской области.

- Живое общение с учителем, живое общение школьников между собой никогда не может быть заменено исключительно дистанционным обучением, - подчеркнул глава региона.

При этом Любимов добавил что эти технологии продолжат использовать и после пандемии. Даже при условиях, "когда промежуточные результаты свидетельствуют о том, что в регионе не были на 100% готовы к этому".

Заметим, что разговор с активистами прошел в формате «вопрос-ответ». Молодежь также интересовало, какие профессии глава региона считает наиболее востребованными в будущем. Юноши и девушки уточняли, как действовать подросткам, желающим устроиться на работу в каникулярное время.

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