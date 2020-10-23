Губернатор Любимов высказался по дистанционному обучению

23 октября во время общения по видеосвязи с активистами Российского движения школьников, губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о своем отношении к дистанционному обучению.

По словам главы региона, промежуточные итоги показали, что регион не был на 100% готов дистанционному обучению во время режима самоизоляции.

— Современные дистанционные технологии должны быть дополнением к нормальному учебному процессу, но не его полной заменой, — подчеркнул Любимов. — Это, конечно, возможно, но не очень эффективно. Живое общение с учителем, школьниками – нельзя заменить исключительно дистанционными технологиями.

Напомним, ранее губернатор Николай Любимов в очередной раз высказался по распространению в Рязанской области коронавирусной инфекции (читать подробнее).

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