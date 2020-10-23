Не покусятся ли вандалы на столь благородное дело? Фото со страницы Елены Сорокиной.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 23 октября приехала в сквер имени Надежды Чумаковой, благоустройство которого продолжилось в рамках программы поддержки местных инициатив.

Сити-менеджер города особо акцентировала внимание на том, что здесь впервые в Рязани стартовал международный общественный проект по обмену книгами. Уличные шкафы для буккроссинга установлены в сквере перед библиотекой имени Есенина.

Сорокина отметила, что книги пользуются у рязанцев большим спросом, жителям нравится эта инициатива:

- Я приглашаю всех горожан присоединиться к этому культурному проекту, чтение не только обогащает нас духовно, но и объединяет, вдохновляет, дает новые идеи.

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