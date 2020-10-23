Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Рязани стартовал международный общественный проект по обмену книгами

Уличные шкафы для буккроссинга установлены в сквере перед библиотекой имени Есенина
Антон ВОХЕЧ
КомментироватьОставить комментарий
Не покусятся ли вандалы на столь благородное дело? Фото со страницы Елены Сорокиной.

Не покусятся ли вандалы на столь благородное дело? Фото со страницы Елены Сорокиной.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 23 октября приехала в сквер имени Надежды Чумаковой, благоустройство которого продолжилось в рамках программы поддержки местных инициатив.

Сити-менеджер города особо акцентировала внимание на том, что здесь впервые в Рязани стартовал международный общественный проект по обмену книгами. Уличные шкафы для буккроссинга установлены в сквере перед библиотекой имени Есенина.

Сорокина отметила, что книги пользуются у рязанцев большим спросом, жителям нравится эта инициатива:

- Я приглашаю всех горожан присоединиться к этому культурному проекту, чтение не только обогащает нас духовно, но и объединяет, вдохновляет, дает новые идеи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!