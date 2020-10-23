Рязанских священников заинтересовал Telegram

Священники используют новые коммуникационные технологии. Фото: сайт Рязанской епархии.

23 октября на платформе Zoom состоялась лекция, посвященная теме «Telegram как инструмент работы с информационной повесткой». В конференции приняли участие сотрудники и и.о. руководителя информационно-аналитического отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков.

В качестве лектора выступил Юрий Анциферов, преподаватель МГИМО МИД России, советник уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ.

Пресс-служба Рязанской епархии акцентирует внимание на том, что одним из перспективных вариантов организации информационной работы специалисты в сфере коммуникаций все чаще признают создание Telegram-каналов.