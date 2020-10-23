Рязанцев приглашают на общегородской субботник

Администрация Рязани приглашает желающих 24 октября поработать на общегородском субботнике. Он пройдет на семи городских площадках. При этом единственная просьба управления благоустройства - иметь при себе перчатки.

ГДЕ ПРОЙДЕТ СУББОТНИК?

Пройдет субботник с 09:00 до 11:00 на следующих площадках:

- памятник Советско-Польскому братству по оружию;

- сквер Культуры (сбор на остановке общественного транспорта «Клуб ТКПиО» по направлению в город);

- парк Железнодорожников;

- сквер на Соборной;

- парк 1812 года (вход в парк со стороны ул. Старая Дубрава);

- Портовый проезд;

- несанкционированная свалка в пос. Элеватор.

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