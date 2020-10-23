Курсанты Рязанского училища ВДВ провели учения на Кубани

Курсант-снайпер в засаде. Фото: сайт ТК "Звезда".

Сайт телеканала "Звезда", не раскрывая служебных деталей, что характерно для армейских программ, рассказал о том, что на одном из кубанских полигонов будущие офицеры "крылатой пехоты" отработали ряд тактических задач. Пристально в них вглядываясь, можно понять, что в учениях принимали участие разведывательные подразделения.

Рязанские курсанты-десантники совершили, что характерно для разведчиков, пеший переход по горно-лесистой местности и провели рекогносцировку местности. Затем они поделились на группы - задача первых внезапно атаковать, вторые должны оперативно среагировать на угрозу.

При этом и те, и другие отработали оказание первой помощи в полевых условиях.

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