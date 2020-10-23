Рязанский суд запретил несколько групп, посвященных АУЕ*

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Спасский районный суд рассмотрел административные иски, подготовленные местной прокуратурой, о признании незаконной информации, размещенной в некоторых группах социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Прокуратура обнаружила в интернете несколько групп, пропагандирующих понятия криминального мира в молодежной среде. Суд, проверив эти доводы, пришел к выводу, что действительно размещенная в сети информация может негативно повлиять «на неопределенный круг лиц, в том числе, на психическое и физическое состояние несовершеннолетних».

Также эта информация, по мнению суда, нарушает запреты, установленные федеральным законодательством, и в силу этого представляет реальную угрозу для неопределенного круга лиц. Поэтому она признана запрещенной для распространения на территории РФ.

Напомним, в конце августа генпрокурор страны Игорь Краснов обратился с иском в Верховный суд. И тот запретил деятельность общности АУЕ*, которую сторонники трактуют или как «Арестантский устав един» или как «Арестантское уркаганское единство», придавая ему флер уголовной романтики питерско-одесских подворотен.

*Запрещенная на территории РФ организация.

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