Из-за реконструкции моста на улице Ленина в Рязани маршрутки станут ходить иначе

Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что с субботы, 24 октября, изменится схема движения коммерческих автобусов, маршруты которых проходили по закрытому на реконструкцию Лыбедскому мосту.

В частности, маршрутки №№ 47, 49, 53, 65, 73, 88, 98 на отрезке между остановками «пл. Ленина» и «Политехнический институт» будут двигаться по улицам Горького, Право-Лыбедской, Ленина (туда и обратно) и далее по своему маршруту. Левый поворот с Горького на Право-Лыбедскую разрешат.

Автобусы маршрута №77 на участке пути между остановками «пл. Театральная» и «Дом Художника» будут двигаться по улицам Есенина и Маяковского, Первомайскому проспекту (туда и обратно), далее по своему маршруту.

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