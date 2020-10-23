COVID-19: Рязанская область вслед за Россией поставила рекорд суточного прироста

В пятницу утром, 23 октября, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал свежие данные суточного прироста заболевших.

Статистика неутешительна. Синхронно и Россия, и Рязанская область обновили рекорд суточного прироста. Так в стране выявлено 17 340 новых случаев COVID-19, в Рязанской области – 105. Ранее максимальный показатель для России составлял 16 319 (20 октября), для Рязанского региона – 102 (21 октября).

Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 9908 рязанцев. Показатель заболеваемости составляет 9,34 человека на 100 000 населения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Статистика по COVID-19 теперь в Рязанской области будет вестись иначе

Об этом «Комсомольской правде» сообщили в оперативной рабочей группе (подробности).