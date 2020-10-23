Рязанская ГИБДД в пятницу начнет рейды по выявлению нарушителей

Рязанская ГИБДД в пятницу начнет рейды по выявлению нарушений. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 23 октября, а также в предстоящие выходные сотрудники управления ГИБДД проведут по всей Рязанской области рейды, во время которых будут останавливать машины и выявлять пьяных водителей. Об этом предупреждает УМВД России по Рязанской области.

Кроме того, полицейские будут фиксировать и другие нарушения со стороны автомобилистов.

КУДА СООБЩАТЬ О ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЯХ?

Госавтоинспекция просит сообщать о всех случаях «нетрезвого вождения» по следующим телефонам: (4912) 29-74-54, 29-74-64.

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