Советский район вновь стал лидером по суточному приросту больных, зараженных коронавирусом

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня, утро 23 октября - в Рязанской области зарегистрировали 9803 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 5105 человек проживают в Рязани.

Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:

- в Московском районе – 1650 (+10 за двое суток) случаев;

- в Октябрьском районе – 1409 (+9) человек заболели;

- в Железнодорожном районе – 1246 (+10) случаев;

- в Советском районе – 800 (+15) случаев заражения.

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