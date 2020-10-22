В Рязани нашли способ, как штрафовать водителей за парковку на газонах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 октября на заседании комитета по ЖКХ Рязанской городской Думы депутаты поддержали вопрос о инициативе по внесению в облдуму проекта изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях». Речь идет об автомобилистах, паркующихся на газонах.

Если областные законодатели решат, что изменения необходимы - и примут их, то чиновники администрации Рязани смогут более оперативно выявлять и привлекать водителей к административной ответственности. Это относится и к тем, кто не оплачивает услуги платных парковок. Штрафы с нарушителей будут пополнять доходную часть городского бюджета.

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