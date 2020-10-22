Губернатор Любимов вновь высказался по коронавирусу в Рязани.

22 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с министром здравоохранения региона Андреем Прилуцким. По итогам рабочей встречи глава региона отметил на своей странице во «ВКонтакте» следующие моменты:

- количество бригад скорой помощи увеличилось, так как их нагрузка серьезно выросла;

- много неотложных вызовов обслуживают врачи поликлиник;

- нет проблем с поставкой кислорода;

- контролируется наличие лекарств в аптеках;

- медучреждения обеспечены кадрами.

Ранее сообщалось, что на указанной встрече с губернатором Андрей Прилуцкий сообщил главе региона, что в области есть «некоторый дефицит медицинских кадров», особенно специалистов первичной помощи (читать подробнее).

«Инфекция достойно сдерживается врачами и медсестрами, которые уже много месяцев трудятся с большими нагрузками. Поручил продолжать контролировать своевременность выплат медикам и обеспечение всем необходимым наших больниц», - написал Любимов на своей странице в социальной сети.

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