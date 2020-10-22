С 25 октября отменят одну пару рязанских электричек.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Дачный сезон завершается. Снижается и пассажиропоток в пригородном сообщении. В связи с этим в последнее воскресенье октября на зимний период сокращается количество курсирующих электропоездов.
Так, на Московской железной дороге будет сокращено 16 рейсов, в том числе два, проходящих через Рязанскую область.
С 25 октября отменятся электропоезда, курсировавшие по выходным дням:
№6007 Рязань-1 - Голутвин, отправлением в 9.07 и №6016 Голутвин - Рязань-1, прибытием в 14.22.
Назначается в ежедневное обращение электропоезда №6009 Рязань-1 - Рыбное, отправлением в 9.07, и №6018 Рыбное - Рязань-1, прибытием в 14.22.
Предполагается, что восстановление рейсов электричек №№6007 и 6016 произойдет 28 марта 2021 года.
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