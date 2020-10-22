В Александро-Невском среди дня насмерть сбили велосипедистку

Фото: издательство "Пресса". Фото с места ДТП.

В четверг, 22 октября, в райцентре Александро-Невский около двух часов дня произошло трагическое ДТП. Автомобиль ВАЗ-2114 на улице Садовой сбил ехавшую на велосипеде в попутном направлении женщину.

Издательство «Пресса» сообщает, что от полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

На месте ДТП в настоящее время работает следователь.

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По обоим случаям ДТП полиция проводит проверку – пострадавшие госпитализированы (подробности).