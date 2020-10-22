Директора михайловского предприятия осудили за невыплату зарплаты

Директора перерабатывающего предприятия признали виновным в невыплате работника заработной платы.

Как установили следователи Михайловского МСО и суд, с марта по август 2018 года директор маслоэкстракционного завода, расположенного в селе Голдино Михайловского района. Предприятие занималось производством масел и жиров, и имела возможность реализации товаров и права на возмещение дебиторской задолженности. При этом руководитель не использовал их на выплату заработной платы в полном объеме.

В результате перед 25 работниками предприятия образовалась задолженность свыше двух месяцев в размере более 1 млн 100 тысяч рублей. Работники стали массово писать жалобы и увольняться.

В итоге суд признал директора виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно.

Для возмещения ущерба следователь ходатайствовал о наложении ареста на имущество предприятия на сумму свыше 2 млн рублей, что позволит полностью погасить задолженность перед работниками.

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