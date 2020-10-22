Роспотребнадзор временно закрыл популярный рязанский ресторан

Железнодорожный районный суд Рязани принял решение приостановить деятельность ресторана «Устрицы и танцы» на 10 суток. Основанием стал протокол Роспотребнадзора, составленный по итогам недавней проверки. Весьма популярное заведение, расположенное на Московском шоссе, уличили в неисполнении «коронавирусных» предписаний.

Максимальное наказание для юрлиц по части 2 статьи 6.3 КоАП, которую вменили ресторану, - это 150 тысяч рублей штрафа или «закрытие» на 90 суток.

Напомним, ранее о совместном с Роспотребнадзором рейде сообщала полиция. Тогда в «Устрицах и танцах» также обнаружили в продаже пророченное пиво.