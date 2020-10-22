Режим работы рязанских ЗАГСов изменят из-за коронавируса

Фото: Главное управление ЗАГС Рязанской области.

С 23 октября изменят режим работы рязанские отделы ЗАГС, расположенные во Дворце торжеств. Также накладывается ограничение на количество гостей на торжественной регистрации брака. Причиной тому обострение ситуации с коронавирусом.

Отделы ЗАГС по Рязани и Рязанскому району будут принимать только по предварительной записи. Телефоны:

– 8 (4912) 55-02-10 (отдел №1: регистрация рождения, установления отцовства, усыновление (удочерение);

- 8 (4912) 55-05-60 (отдел №2: регистрация брака, расторжение брака, перемена имени);

- 8 (4912) 55-02-80 (отдел №3: выдача повторных свидетельств (справок), внесение исправлений и изменений в записи актов, истребование документов с территорий иностранных государств).

При этом в залах Дворца торжеств во время церемоний регистрации браков смогут присутствовать не более 15 гостей.

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