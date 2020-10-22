Общее количество заболевших COVID-19 в Рязанской области приближается к 10 000

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные суточного прироста заболевших в Рязанской области. Сообщатся, что за 22 октября (четверг) заболевание подтвердилось у 98 человек. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 9803 рязанцев.

Напомним, что с 21 октября произошли изменения в ведении статистики. Теперь нет разделения между заболевшими и теми, кто положительно сдал первый тест на COVID-19. Цифра по новым выявленным случаям ежедневно выдается одна.

Также отметим, что с начала пандемии выздоровели 7209 рязанцев (+45 человек за 22 октября).

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Об этом «Комсомольской правде» сообщили в оперативной рабочей группе (подробности).