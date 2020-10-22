Убийцу на улице Гагарина задержал рязанский курсант.

Курсант университета МВД задержал в Рязани подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в полиции, рядовой Александр Троицкий, проходя вечером по улице Гагарина, стал случайным свидетелем конфликта между двумя мужчинами. Рядом с ними курсант увидел еще одного человека, лежащего на асфальте.

Троицкий сразу вызвал полицейских и медиков, попытался оказать потерпевшему первую помощь, однако тот не подавал признаков жизни.

Позже выяснилось, что один из участников драки нанес другому смертельное ножевое ранение. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления, но курсант догнал и задержал его.

«В настоящее время руководством Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рассматривается вопрос о поощрении курсанта», - говорится в сообщении.

Напомним, конфликт произошел вечером 16 октября в одном из кафе на улице Гагарина. Мужчины вышли на улицу, чтобы «разобраться», и тогда один из них нанес оппоненту удар ножом в шею (читать подробнее).

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