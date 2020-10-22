За вечер среды в Рязани сбили двух пешеходов

Вечером 21 октября в Рязани произошло два ДТП, в результате которых пострадали два пешехода, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Сначала на улице Песоченской 40-летний житель Спасского района за рулем «десятки» сбил 69-летнюю пенсионерку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу вне пешеходного перехода.

За вечер среды в Рязани сбили двух пешеходов

Примерно через час на проезде Яблочкова 21-летний рязанец за рулем Volkswagen Passat на скорости сбил 61-летнего рязанца, который переходил дорогу по «зебре».

В результате ДТП все пострадавшие получили травмы и были доставлены в медучреждение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!