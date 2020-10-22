За вечер среды в Рязани сбили двух пешеходов
Вечером 21 октября в Рязани произошло два ДТП, в результате которых пострадали два пешехода, сообщает УМВД России по Рязанской области.
Сначала на улице Песоченской 40-летний житель Спасского района за рулем «десятки» сбил 69-летнюю пенсионерку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу вне пешеходного перехода.
За вечер среды в Рязани сбили двух пешеходов
Примерно через час на проезде Яблочкова 21-летний рязанец за рулем Volkswagen Passat на скорости сбил 61-летнего рязанца, который переходил дорогу по «зебре».
В результате ДТП все пострадавшие получили травмы и были доставлены в медучреждение.
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