Рязанское УРТ возьмет в кредит почти 33 млн рублей

21 октября на заседании комитета по экономическому развитию Рязанской городской Думы депутаты дали предварительное согласие на сделку МУП «Управление Рязанского троллейбуса» Речь идет о предоставлении предприятию банковского кредита на сумму 32 млн 900 тысяч рублей.

Эти деньги планируют потратить на текущую деятельность, включая выплату заработной платы и все отчисления.

Окончательное решение депутаты примут на заседании Рязанской городской Думы.

Напомним, в настоящее время УРТ набирает водителей с зарплатой до 70-80 тысяч рублей. Организация также предоставляет полный социальный пакет (читать подробнее).

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