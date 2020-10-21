Хлебозавод №1 прекратил юридическое существование

21 октября на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности городской Думы прозвучала информация о прекращении деятельности рязанского хлебзавода №1.

Напомним, в конце августа предприятие прошло реорганизацию и было присоединено к хлебозаводу №3 и снято с налогового учета.

Об объединении предприятий во всеуслышание объявили в начале 2020 года. Власти планировали создать единую администрацию, оптимизировать логистику, проработать ассортимент и единую ценовую политику, пересмотреть расположение торговых точек, перегруппировать производство и, как результат, более успешно конкурировать на рынке.

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