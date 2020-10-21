Адвокат сына погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым: Финансовых претензий мой клиент к актеру больше не имеет

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 октября адвокаты актера Михаила Ефремова, приговоренного к восьми годам колонии за пьяное ДТП, заявили о том, что деньги всем пострадавшим уже выплачены.

В свою очередь адвокат старший сына погибшего рязанца Сергея Захарова сообщил «Комсомолке», что все, что назначено судом, выплачено еще 3 октября и что дополнительных финансовых претензий его клиент к осужденному не имеет. Также Сергей Аверцев рассказал, что по-прежнему считает приговор справедливым, а вот поведение других родственников, подавших гражданские иски, некорректным.

- Они заявляли, что деньги от Ефремова им не нужны, ни при каких условиях. И даже подали демонстративно низкий иск в один рубль. Но когда они увидели, что Виталию Захарову выплатили один миллион рублей, то тоже решили подать гражданские иски.

Напомним, родственники погибшего Сергея Захарова - младший сын, брат и жена, которая не проживала с курьером последние 20 лет, требуют с Михаила Ефремова по 1 миллиону рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!