Здание кинотеатра «Родина» хотят безвозмездно передать патриотической организации

21 октября депутаты Рязанской городской Думы рассмотрели вопрос передачи в безвозмездное пользование здания бывшего кинотеатра «Родина», расположенного на улице Ленина.

Претендент на заселение в здание в центре Рязани - Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи. Учредителями патриотического центра являются министерство имущественных и земельных отношений и министерство образования.

Члены комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности отметили, что до передачи здания нужно удостовериться в серьезности организации и ее деятельности.

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