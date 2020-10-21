Смертельная статистика COVID-19 в Рязанской области пополнилась еще двумя случаями

В среду, 21 октября, статистика скончавшихся от коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнилась еще двумя трагическими случаями. Такую информацию опубликовал федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно данным регионального штаба, речь идет о женщине 1967 года рождения и мужчине 1968 года рождения. Правда, обе жертвы скончались более полутора месяцев назад. Женщина умерла 28 августа, мужчина – 2 сентября. Все это время проводились необходимые судебно-медицинские экспертизы.

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Об этом «Комсомольской правде» сообщили в оперативной рабочей группе (подробности).