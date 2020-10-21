В 2021 году начнется реконструкция вокзала «Рязань-1». Об этом сообщил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков на встрече с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым.

Любимов в ходе встречи попросил Глазкова принять меры, чтобы время следования поездов, курсирующих между Рязанью и Москвой, сократилось.

- Данный вопрос является особенно актуальным для рязанцев, трудоустроенных в столице, - пишет со слов губернатора областное правительство.

Конкретного ответа, судя по всему, Глазков не дал. Лишь, отметил, что МЖД реализует комплексную программу по улучшению качества перевозок и повышению скорости движения в целом.

Еще одним предметом обсуждения стал транспортно-логистический комплекс «Сухой порт Рязань» - главный элемент индустриального парка «Рязанский», который построят между Рязанью и Рыбным. В индустриальный парк начнут приглашать резидентов, когда заработает первая железнодорожная ветка. Власти рассчитывают, что это произойдет к 2022 году.