Статистика по COVID-19 теперь в Рязанской области будет вестись иначе

Начиная со среды, 21 октября, статистика по больным коронавирусной инфекцией в Рязанской области будет вестись иначе. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в оперативной рабочей группе Правительства Рязанской области.

С сегодняшнего дня не будет разделения между заболевшими и теми, кто положительно сдал первый тест на COVID-19. Цифра по новым выявленным случаям ежедневно будет выдаваться одна.

Кстати, именно поэтому сегодня – 21 октября – в регионе был обновлен суточный рекорд прироста коронавирусных больных (102 заболевших).

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Обновлены данные о состоянии заболевших коронавирусной инфекцией (подробности).