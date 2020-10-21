Не про цифры, а про людей: Руководство «Единой России» обсудило проект бюджета с Михаилом Мишустиным

«Единая Россия» последние несколько месяцев работала над документом совместно с профильными министерствами, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Как нам кажется, бюджет в результате получился сбалансированным и, что для нас самое главное, социально направленным. Для нас самая главная задача – это забота о человеке, его защита, благополучие. И проекты, и предложения, с которыми «Единая Россия» выходила в части комфорта городской среды, модернизации первичного звена здравоохранения, строительства объектов культуры, спорта, в первую очередь на сельских территориях, – были поддержаны. За это хотели бы сказать огромное спасибо», – сказал Андрей Турчак.

Тем не менее, некоторые направления требуют дополнительного финансирования. В частности – ремонт и строительство сельских домов культуры. Андрей Турчак подчеркнул, что они являются «центрами жизни на селе, точками притяжения людей». К числу вопросов, также нуждающихся в большем вливании бюджетных средств, относится и строительство новых спортивных объектов в регионах – физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Это многофункциональные площадки с легкоатлетическим ядром, футбольным полем, зоной для воркаута. Об этом говорят сами жители – в общественных приемных партии, на встречах с депутатами, во время соцопросов. По словам секретаря Генсовета «Единой России», в региональных отделениях партии собрано заявок примерно на 2 млрд рублей на эти цели.

Помимо «осязаемых» объектов регионам нужны «живые» деньги – на решение текущих вопросов. Это тоже предусмотрели в бюджете – к примеру, средства пойдут на обеспечение жильем детей-сирот. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев назвал этот вопрос принципиально важным для партии, поскольку он напрямую влияет на жизнь людей.

Еще одна тема – обеспечение лекарствами. Парламентарий подчеркнул, что по этому направлению сохранены все расходы – в том числе, и на помощь в борьбе с онкологическими, орфанными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А в течение трех лет они даже вырастут.

Что касается денег на выполнение всех социальных обязательств, они также заложены в полном объеме. Средства пойдут на оплату труда бюджетников, выплаты на детей, горячее питание для школьников младших классов и дополнительные места в школах.

Партия также предложила предусмотреть в бюджете и расходы на патриотическое воспитание – летом по инициативе Президента приняли закон, согласно которому это становится обязательной частью образования в школах и вузах. На это нужны ресурсы.

Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за конструктивное сотрудничество – партия, по его словам, «провела огромную работу, закончила нулевой цикл, фактически обсудила огромное количество вопросов, которые нa сегодняшний день есть в повестке дня и правительства, и Государственной Думы».

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина, одна из важнейших задач законодательного собрания нового созыва – работа над проектом бюджета на предстоящие три года.

«Документ в ближайшее время поступит на рассмотрение депутатам. Главное для нас – исполнение социальных обязательств. Жители региона должны быстрее почувствовать перемены к лучшему», – подчеркнул лидер рязанских единороссов.

В период подготовки главного финансового документа будет проведено заседание Совета председателей представительных органов муниципальных образований при Рязанской областной Думе.

«Представителям муниципалитетов нужно будет принимать местные бюджеты и предварительно понимать, какие приоритеты заложены в проекте областного бюджета», – отметил Аркадий Фомин.

Напомним, неделю назад, 12 октября, руководство партии встретилось с курирующими вице-премьерами – на встрече обсуждали финансирование социального блока, который должен составить порядка трети расходов государственной казны. В документ вошли предложения «Единой России», полученные в ходе реализации в регионах партийных проектов, – жители направляли свои запросы депутатам, голосовали за инициативы, «Единая Россия» прорабатывала их совместно с органами власти на региональном и федеральном уровнях.

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