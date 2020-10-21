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Коронавирус Covid-19

В Рязанской области побит рекорд по новым случаям коронавируса

Больше 100 заражений COVID-19 за сутки фиксируется второй раз за все время пандемии. Предыдущий был еще весной
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области за сутки выявили 102 случая коронавирусной инфекции. Об этом 21 октября сообщила оперативная рабочая группа. Причем на сей раз на подтвержденные и условно подтвержденные положительные тесты разделения нет.

Это рекорд для региона за все время пандемии. Предыдущий был 29 апреля, когда в статистику внесли 101 заболевшего.

Если верить официальным данным, с марта в Рязанской области известно о 9705 людях, подхвативших COVID-19. По общему числу заражений регион занимает 46 место в России.