В Рязанской области побит рекорд по новым случаям коронавируса

В Рязанской области за сутки выявили 102 случая коронавирусной инфекции. Об этом 21 октября сообщила оперативная рабочая группа. Причем на сей раз на подтвержденные и условно подтвержденные положительные тесты разделения нет.

Это рекорд для региона за все время пандемии. Предыдущий был 29 апреля, когда в статистику внесли 101 заболевшего.

Если верить официальным данным, с марта в Рязанской области известно о 9705 людях, подхвативших COVID-19. По общему числу заражений регион занимает 46 место в России.